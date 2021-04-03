كورونا في إيران.. 123 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة جديدة

2021/04/03 | 14:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والعلاج الايرانية، اليوم السبت، تسجيل 123 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضیة، وبذلك يبلغ عدد المتوفین في ایران 62 الفا و999 شخصا.وقالت المتحدثة باسم الصحة الايرانية سیما سادات لاري، انه “سجلت 11 ألف و 420 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی …

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