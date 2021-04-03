استئناف الرحلات الجوية بين العراق والصين

2021/04/03 | 14:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، استئناف رحلات خطوطها الجوية مع الصين، بعد تطبيق الشروط المطلوبة من قبل السلطات الصحية....

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