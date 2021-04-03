نائب يطالب بتوزيع الرواتب بالدولار

2021/04/03 | 14:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي الحكومة بتوزيع رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المقبلة بالدولار.وقال الصالحي انه “عقب بيان وزارة النفط العراقية عن كمية صادراتها النفطية لشهر اذار والتي بلغت ايراداتها 5.8 مليار دولار وكمية النفط المصدر 91 مليون و311 الف و929 برميل وبمعدل سعر بلغ 63.329 دولارا للبرميل الواحد ، رغم …

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