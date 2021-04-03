2021/04/03 | 14:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور .. اقليم كوردستان ينقل ويدفن جثامين لاجئين كورد من سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/03 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور .. اقليم كوردستان ينقل ويدفن جثامين لاجئين كورد من سوريا ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور .. اقليم كوردستان ينقل ويدفن جثامين لاجئين كورد من سوريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).