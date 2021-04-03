مسؤول قضائي إيراني: إحالة قضية مقتل سليماني الى لجنة مشتركة مع العراق

2021/04/03 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد علي باقري كاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإيراني لحقوق الإنسان، ان قضية مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني احيلت الى لجنة مشتركة مع العراق.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المسؤول الإيراني قوله ان بلاده بدأت عملية أخرى بالتعاون مع العراقيين، لأن الجانب العراقي هو من يمتلك صلاحية ملاحقة ذلك الملف، ولكون الحادثة قد وقعت في العراق وأدت الى مقتل مواطنين عراقيين، مضيفا ان رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي بحث القضية خلال زيارته الأخيرة الى العراق.

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