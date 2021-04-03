2021/04/03 | 14:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمريكا قلقة من حملة في السليمانية قيل إنها تستهدف المثليين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/03 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا قلقة من حملة في السليمانية قيل إنها تستهدف المثليين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا قلقة من حملة في السليمانية قيل إنها تستهدف المثليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).