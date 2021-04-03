2021/04/03 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص علق اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم السبت، على الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع السعودية، فيما كشف عن تبعاتها لمصلحة البلاد.وقال رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري، في تصريح “للمركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح أسواق واعدة..



اتحاد الغرف التجارية يفصل باتفاقيات العراق مع السعودية المركز الخبري الوطني.

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