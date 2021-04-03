2021/04/03 | 15:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال 24 ساعة .. كورونا يخطف حياة ثلاثة أطباء عراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/03 | 15:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 24 ساعة .. كورونا يخطف حياة ثلاثة أطباء عراقيين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 24 ساعة .. كورونا يخطف حياة ثلاثة أطباء عراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).