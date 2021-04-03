التحالف الدولي: مهمتنا في العراق هزيمة داعش ونحترم سيادة البلاد

2021/04/03 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد التحالف الدولي، اليوم السبت، على احترام السيادة العراقية ،مشيراً الى أن مهمته هي هزيمة داعش الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو ، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "قوة المهام المشتركة في العراق تتواجد بدعوة من الحكومة العراقية وتعمل بتنسيق وثيق معها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".

وأشار الى أن "مهمة قوة المهام المشتركة بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة ،وهي هزيمة داعش الارهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا"، مبيناً أن "ذلك يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي"

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