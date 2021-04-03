بعد احتجاجات وغلق طرق.. برلماني يقدم مقترحاً لاستيعاب 60 في المئة من ’’المحاضرين’’

2021/04/03 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدم عضو لجنة التربية النيابية النائب رعد المكصوصي، السبت (3 نيسان 2021)، مقترحاً قال انه سيمكن الدولة من استيعاب 60% من المحاضرين المجانيين في العراق.

وقال المكصوصي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحقيقة التي يجب أن يدركها الرأي العام، بأن التربية النيابية لم تدخر أي جهد من أجل الدفاع عن حقوق المحاضرين المجانيين، وأنها تنظر إليهم بأنهم شريحة مظلومة خدمت ملف التربية، دون أي مقابل، ولفترة ليست قليلة".

وأضاف المكصوصي، أن لجنته "ستعمل في الأيام المقبلة على عقد اجتماعات مع وزارات التربية والمالية والتخطيط وعلى أعلى المستويات، من أجل السعي إلى تثبيت كل المحاضرين في عقود وزارية".

وقال، إنه "سيقدم مقترحاً يتضمن الاستفادة من درجات الحذف والاستحداث في مديريات التربية لكل المحافظات لما بعد عام 2017، والتي يمكن وفق الأرقام المتاحة أن تستوعب 60% من المحاضرين".

وبدوره، قال أحد ممثلي المحاضرين، في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "هناك تضارباً كبيراً بين تصريحات النواب في يوم التصويت على الموازنة بخصوص قضيتنا".

وتابع المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "الحقيقة التي يحاول الكثيرين عدم البوح بها، أن مشكلة المحاضرين معلقة ولم تحل وتركت الى اشعار آخر، وهذا ما دفع إلى انطلاق التظاهرات في المدن الجنوبية وستعقبها تظاهرات في بقية المحافظات".

وأقدم العشرات من المتظاهرين المجانيين في تربية الديوانية، اليوم السبت، على إغلاق الطرق بالإطارات وإغلاق مبنى مديرية تربية المحافظة للمطالبة بتحويلهم على العقود، وذلك في تطور سريع للاحتجاجات التي انطلقت صباح اليوم وسط المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من المحاضرين المجانيين والإداريين في مديرية تربية الديوانية، تظاهروا صباح اليوم في المحافظة، بإحراق الإطارات في الطرق الرئيسية وقطعها، حيث أغلقوا الطريق المؤدي لمبنى الحكومة المحلية والجسر المعلق وإغلاق مبنى مديرية التربية للمطالبة بتحويلهم إلى عقود.

وأضاف، أن المتظاهرين، نصبوا سرادق الاعتصام أمام مبنى مديرية التربية، مؤكدين بعدم السماح بفتح الطريق أو المبنى إلا بعد تعديل قانون موازنة 2021 وتحويلهم إلى عقود.

كما أقدم العشرات من المحاضرين والإداريين، في وقت سابق اليوم السبت (3 نيسان 2021)، على نصب خيام الاعتصام أمام مديرية تربية القادسية في محافظة الديوانية، وقرروا اغلاقها، احتجاجاً على عدم حل موقفهم في موازنة 2021.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عدداً من المحاضرين والإداريين نظموا تظاهرة، وصبوا خيم الاعتصام، أمام مقر مديرية تربية القادسية في محافظة الديوانية.

وأضاف، أن المحتجين قرروا اغلاق المديرية احتجاجاً على عدم حل مشكلاتهم وتثبيتهم ضمن قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب الأربعاء الماضي، والاكتفاء بإعطائهم منحة مالية.

في غضون ذلك، قال مراسل (بغداد اليوم) في المثنى، إن محاضرين وإداريين نظموا تظاهرة أمام مبنى تربية المثنى احتجاجاً على تجاهلهم في قانون الموازنة.

وتضمن قانون موازنة 2021، تخصيص 900 مليار دينار، للمحاضرين المجانيين وموظفي الأجور في وزارة الكهرباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد احتجاجات وغلق طرق.. برلماني يقدم مقترحاً لاستيعاب 60 في المئة من ’’المحاضرين’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد احتجاجات وغلق طرق.. برلماني يقدم مقترحاً لاستيعاب 60 في المئة من ’’المحاضرين’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).