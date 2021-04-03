مصر تعلن قرب إعلان نتائج جنوح سفينة ’’إيفر غيفن’’

2021/04/03 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية عن موعد عبور السفن المتوفقة إثر جنوح السفينة البنمية العملاقة، مؤكدة أن نتائج التحقيق في حادث الجنوح ستعلن قريبا.

وقالت إن السفن التي لا تزال متوقفة في الممر المائي المصري بعد جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" ستعبر مجرى القناة، اليوم السبت، وإن نتائج التحقيق في الحادث ستُعلن قريبا.

وتوقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عبور 85 سفينة القناة من الاتجاهين يوم السبت، مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن آخر 61 سفينة من بين 422 سفينة كانت متوقفة في انتظار العبور بعد تعويم السفينة الجانحة يوم الاثنين الماضي، وقال إن ذلك سينهي تكدس السفن الذي حدث خلال الأزمة.

وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في الممر التجاري الحيوي يوم 23 مارس واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.

وبدأت الهيئة تحقيقا يوم الأربعاء، لمعرفة سبب جنوح السفينة في قناة السويس وتعطيل الممر المائي حسبما قال ربيع مساء الجمعة.

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