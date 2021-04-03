الدفاع توافق على نشر / 1000 / جندي في حوض شيخ بابا لتعزيز امنه

2021/04/03 | 15:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / وافقت وزارة الدفاع على نقل / 1000 / جندي الى قيادة عمليات ديالى لتعزيز أمن حوض جلولاء شمال شرق بعقوبة .وقال احمد الجبوري النائب عن محافظة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان وزارة الدفاع وافقت على نشر ألف جندي في مناطق حوض شيخ بابا بضواحي جلولاء شمال شرق بعقوبة لتعزيز امن المناطق وأحتواء خطر داعش وانهاء الهجمات الصاروخية ومصائد الموت التي يشنها ارهابيو داعش .واضاف ان تعزيز حوض جلولاء بقوات اضافية خطوة مهمة لاحياء البساتين والاراضي الزراعية التي تضررت بشكل كبير بسبب هجمات ونشاط داعش التي منعت المزارعين من مزاولة عملهم الزراعي .ما تسبب بكوارث اقتصادية ومعيشية طالت القرى الزراعية .يذكر ان حوض شمال جلولاء تحول في السنوات السابقة الى ملاذات واوكار لتنظيم داعش ومنطلقا للهجمات الارهابية التي تستهدف القرى الامنة ./انتهى

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