2021/04/03 | 15:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اغلق عشرات المتظاهرين المحتجين من المحاضرين مبنى مديرية التربية في السماوة بعد اقتحامـه بالكامل ، احتجاجا على اقرار الموازنة العامـة 2021 ، دون تضمين مستحقاتهم المالية وعدم تخصيص الدرجات الوظيفية لتعيينهم على الملاك الدائم ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مبنى تربية السماوة من قبل المحاضرين المحتجيـن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مبنى تربية السماوة من قبل المحاضرين المحتجيـن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).