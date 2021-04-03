2021/04/03 | 15:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقدم العشرات من المحاضرين في مركز محافظة المثنى، اليوم السبت، على إغلاق مبنى مديرية التربية احتجاجا على عدم تحوليهم إلى عقود في موازنة 2021.وقال مراسلنا أن “محاضري المحافظة أغلقوا مبنى مديرية التربية ونصبوا الخيام أمامها استعداداً للاعتصام بسبب عدم تحويلهم إلى عقود بعد إقرار الموازنة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محاضرو السماوة يغلقون مبنى التربية وينصبون خيم الاعتصام عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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