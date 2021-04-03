2021/04/03 | 15:25 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 3 أبريل 2021 | 03:22 مساءً | عدد القراءات : 3

التحالف الدولي يوضح مجددا حول مهامه بالعراق

أكد التحالف الدولي، السبت، على احترام السيادة العراقية ،مشيراً الى أن مهمته هي هزيمة داعش الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو، بحسب الوكالة الرسمية، إن "قوة المهام المشتركة في العراق تتواجد بدعوة من الحكومة العراقية وتعمل بتنسيق وثيق معها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".

وأشار الى أن "مهمة قوة المهام المشتركة بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة ،وهي هزيمة داعش الارهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا"، مبيناً أن "ذلك يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي".

وكان التحالف الدولي، قد نفى في وقت سابق وجود قوات قتالية في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي، إن الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة".

واضاف أن "جميع الافراد الموجودون في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".

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