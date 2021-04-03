مصر تشهد حدثا تاريخيا يرتقبه العالم

2021/04/03 | 15:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت الثالث من ابريل نيسان 2021ا، موكب المومياوات الملكية من المتحف القومي المصري وسط القاهرة إلى المتحف القومى للحضارة في منطقة الفسطاط .

وتترقب الحدث التاريخي الحضاري اليوم السبت الملايين من العرب والاجانب الذي سيسطره المصريون ليضاف الى سجلهم الخالد والمجيد بالانجازات والانتصارات وتجاوز المحن والعقبات بروح المواطنة الغيورة وروح المسؤولية الراقية التي تسعى لخدمة الوطن العزيز وتنقل صورة مشرقة للعالم بتكاتفها وتعاونها وتظافرها مع رئيسها عبد الفتاح السيسي وحكومتها الرشيدة .

حيث سيغادر المتحف المصري القومي اليوم ( 4 ) ملكات و ( 18 ) ملك يعودون إلى عصور الأسر الـ «17 و18 و19 و20» ومن بينهم :-

"الملك ستي الأول"

عُثِر على مومياء الملك ستي الأول عام 1881 في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر، وتم تقدير عمر الملك ستي الأول عند وفاته في الأربعينيات من العمر.

الملك ستي الأول هو ابن الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشر، عصر الدولة الحديثة، وقد حكم مصر لمدة واحد وعشرين عامًا على الأقل وقاد حملات عسكرية لإعادة فرض السيطرة المصرية في الخارج.



وقاد أيضاَ معركة ضد الحيثيين، وتم تسجيل هذه الانتصارات العسكرية في معبد آمون بالكرنك.

وتعد مقبرة الملك سيتي الأول في وادي الملوك (KV17) واحدة من أجمل المقابر الملكية، حيث تحتفظ مناظر جدرانها بألوانها الزاهية، وكانت زوجته الرئيسية هي الملكة تويا وأنجب الزوجان ثلاثة أبناء، أحدهم هو الملك رمسيس الثاني خليفته في الحكم.

"الملك رمسيس الثاني"

عُثر على مومياء الملك رمسيس الثاني ابن الملك ستى الأول عام 1881 في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر، وأشارت الفحوصات التي أجريت للمومياء أنه توفي تقريباً في سن التسعين.

يُعَدّ الملك رمسيس الثاني أشهر ملوك الدولة الحديثة ومن أعظم محاربي مصر، حيث خلف والده الملك ستي الأول، وأصبح ملكًا ما بين الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين من العمر، وتمتع بحكم طويل يصل لنحو سبعة وستين عامًا، وترك كمًّا كبيرًا من الآثار والنقوش.

الملك رمسيس الثاني هو صاحب أول معاهدة سلام معروفة في التاريخ مع ملك الحيثيين، وهي مسجلة على جدران معابد الكرنك، فقد سجل أحداث معركة (قادش) -التي دارت في السنة الخامسة من حكمه ضد مملكة الحيثيين- على آثار متعددة.

وبنى الملك رمسيس الثاني معابد في كل أنحاء مصر، ومن أشهر مشاريعه الإنشائية معبد أبي سمبل والرامسيوم -المكرس لعبادته الجنائزية، وكانت زوجته الرئيسة هي الملكة العظيمة نفرتاري، والتي بنى لها معبدًا بالقرب من معبده بأبي سمبل، وتُعدّ مقبرتها في وادي الملكات هي أجمل مقبرة بجبانة طيبة.

"الملك مرنبتاح"

الملك مرنبتاح هو الابن الثالث عشر للملك رمسيس الثاني، من عصر الدولة الحديثة، الأسرة التاسعة عشر، ونتيجة لطول عهد والده، فقد اعتلى العرش في سن كبير، وحكم لمدة أحد عشر عاماً، وشارك في عدد من الحملات العسكرية، وترجع لعهده واحدة من أهم القطع الأثرية وهي (لوحة النصر).

عثر على مومياء الملك عام 1898في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر، كشفت الدراسات أنه مات عن عمر حوالي ستين عاماً.

"الملك ستي الثاني" ابن الملك مرنبتاح

الملك ستي الثاني فهو ابن الملك مرنبتاح، ويعتبر الملك الخامس من الأسرة التاسعة عشرة من الدولة الحديثة، وحكم لمدة ست سنوات تقريبًا.

وتم العثور على مومياء الملك ستي الثاني عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني(KV 35) بوادي الملوك بالأقصر، داخل لفائف كثيرة من الكتان الناعم المميز، وقد تم الحفاظ على ملامح وجه الملك ستي الثاني بشكل جيد، كما تم العثور على تمائم صغيرة من الفيانس على سلاسل ملفوفة حول الجزء السفلي من المومياء.

واعد المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات والذي يتراسه السيد محمد امام كافة التدابير والتسهيلات للصحفين العرب والاجانب لاجل نجاح مهمتهم في تغطية الحدث التاريخي المهم اليوم

وفي هذا السياق تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.

كما تشارك بقية الوزارات ومنها وزارة السياحة والاثار بتامين حضور كبرى شركات السياحة العالمية واستقبال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكا شفيلى، والوفد المرافق

كما تشمل مراسيم موكب المومياوات إزاحة الستار عن الكباش التي تتوسط ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وإضاءتها مع المسلة وجميع عمارات وواجهات الميدان، كما سيتم إطلاق أعيرة نارية عند انطلاق الموكب تحيةً للملوك العظماء، ويمر الموكب في مسيرته عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وتتقدمه خيول وعجلات حربية، بالإضافة إلى استعراضات فنية، بمشاركة مجموعة من مشاهير الفنانين.



من بينهم هند صبرى بجانب الفنانة يسرا، ومنى زكى، والفنان أحمد حلمى، وأسر ياسين، وحسين فهمى.

كما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركة وزارة السياحة والآثار بمبادرة توثيق حدث نقل المومياوات الملكية بإصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليدا لهذه المناسبة حيث أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية QR Code"" والتي يتم تطبيقها لأول مرة بطوابع البريد المصري لتخليد هذه المناسبة التي تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والعربي والعالمي لكون الحدث تاريخي جليل يرتقبه العالم بما يبعث على الاعتزاز والزهو بحضارة مصر العريقة؛

كما تم انتاج فيلم ( ترويجى ) لمناسبة موكب المومياوات الملكية يمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، يتضمن محتوي حصري عن تاريخ ال 22 مومياء ملكية التي ستنقل في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط ويلقي الفيلم مزيد من الضوء من لقطات حصرية على تاريخ كل المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وأهم مقتنياتهم الأثرية الفريدة.

PUKmedia ابراهيم محمد شريف/ القاهرة

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