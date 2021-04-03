نائب: قدمنا طلبا لرئيس الجمهورية يخص الانتخابات.. والبرلمان سيبحث هذه القوانين قريبا

2021/04/03 | 15:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى النائب حسن خلاطي، السبت، وجود اي حديث عن تاجيل للانتخابات، فيما اكد ان الفصل التشريعي الجديد للبرلمان سيشهد التصويت على العديد من القوانين الهامة.

وقال خلاطي في تصريح لـNRT عربية (3 نيسان 2021)، ان "جميع مستلزمات الانتخابات تم الانتهاء منها، من تشريع للعملية وتشكيل محكمة اتحادية وحسم تفاصيل المفوضية وكذلك قرار البرلمان بحل نفسه"، مبينا أن "الحديث عن تاجيل الانتخابات مستبعد في الوقت الحالي".

واضاف ان "قرار البرلمان بحل نفسه يعد خطوة الزامية لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، متطرقا الى "وجود مطالب لرئيس الجمهورية باصدار مرسوم جمهوري يؤكد موعد اجراء الانتخابات".

واشار النائب الى ان "الفصل التشريعي الجديد للبرلمان سيتضمن التصويت على قوانين عدة، منها الضمان الاجتماعي للعمال وبعض القوانين التي تخص ملفات الصحة والنفط والغاز".

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