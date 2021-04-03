بالتفصيل.. خطوات تعويم

2021/04/03 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف التقرير أن أسطول مكون من قاطرات وجرافات وأطقم إنقاذ، عمل على مدار أيام لإعادة تعويم السفينة، وبحلول صباح الاثنين، تمكن الفريق من تحرير مؤخرة السفينة، ما يعد التقدم الأول منذ انسداد القناة.

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