التحالف الدولي: مهمتنا في العراق هزيمة داعش

2021/04/03 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد التحالف الدولي، اليوم السبت، أن مهمته في العراق هي لهزيمة داعش الإرهابي، مبيناً أنه يحترم السيادة العراقية.وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو في تصريح […]

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