لجنة نيابية تكشف لـ/ نينا / عن اضافـة قروض جديدة في قانون الموازنـة قبل بدء جلسـة التصويت

2021/04/03 | 15:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط السراتيجي النيابية ، عن اضافة قروض جديدة في قانون الموازنة العامـة قبل بدء التصويت على القانون ، الامر الذي دفع بعض الكتل والنواب الى مقاطعـة جلسة التصويت الاربعاء الماضي .وذكر رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " مجلس النواب شكل لجنة رقابية لمتابعة وتدقيق عقود وزارة الكهرباء، قبل 4 اشهر ، تضم رؤساء اللجان النيابية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة ، اثبتت ان العراق مثقل بالديون والقروض الخارجية الى العام 2048 لا يستطيع سداد ديونه ".واضاف ان " تمت اضافة فقرة الى قانون الموازنة العامة تتعلق بالقروض الخارجية الجديدة خلافا للالية التي شخصها مجلس النواب في معالجة ملف القروض "،مبينا انه " تمت اضافة فقرة للتسوية مع بعض الكتل السياسية قبل نصف ساعة من التصويت على قانون الموازنة العامة ، وذلك بزيادة قرض جديد بقيمة 609 مليار دينار ، اغلبهـا نفقات كثيرة لا نحتاج لها ".وكان مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة مساء الاربعاء الماضي ، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ./انتهى5

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