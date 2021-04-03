بالصور: مراسم تشييع القاضي محمد عريبي في النجف الاشرف

2021/04/03 | 15:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت اليوم السبت مراسم تشييع القاضي محمد عريبي مجيد الذي حكم الطاغية المقبور صدام حسين بالاعدام في حرم الامام علي ابن ابي طالب (ع) في النجف الاشرف....

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