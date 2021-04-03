2021/04/03 | 15:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أقدم صديق ملكة الجمال الروسية أولغا شليامينا على قتلها بطريقة مروّعة، حيث تم العثور على جثتها مشوهة ومغطاة بالثلوج في غابة بمدينة نوفودفينسك.ووفقا لتقارير إعلامية، فقد قطع الصديق الغيور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نهاية مأساوية لملكة جمال روسية المركز الخبري الوطني.

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