2021/04/03 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التحالف الدولي، اليوم السبت، على احترام السيادة العراقية.

وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "قوة المهام المشتركة في العراق تتواجد بدعوة من الحكومة العراقية وتعمل بتنسيق وثيق معها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".

وأشار الى أن "مهمة قوة المهام المشتركة بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة، هي هزيمة داعش الارهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا"، مبيناً أن "ذلك يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يؤكد على احترام السيادة العراقية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يؤكد على احترام السيادة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).