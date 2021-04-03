اليُتم - محمود الرشيدي

2021/04/03 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الرشيدي أختلق سكونافي غيابه حولي.أختلق هدوءًعندما ينفر الصمتامتطاء دلوي،أنسج حبكة،من كلماتأرددها ورداً لأخفف هولي، وأُسَبِّح بها تسبيحاً كقول ليس بقولي.



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