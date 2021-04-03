تضامنا مع سوريا الشعب والوطن والدّولة - الطاهر المعز

2021/04/03 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز سوريا، ضريبة الموقع والموقف مكانة النفط والغاز في الحرب كان وزير النفط الفنزويلي "خوان بابلو بيريز ألفونسو" (1903 - 1979) أحد الدّاعين إلى تأسيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) سنة 1961، للدفاع عن مصالح الدّول المنتجة والمُصدّرَة للمحروقات، ونُسِبَتْ له، خلال نفس السنة، مقولة وجّهَها لزملائه وزراء النفط في الدول المشاركة في تأسيس "أوبك"، ومفادها: "النفط هو براز الشيطان...



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