م3 ف 7 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 829 - أحمد صبحى منصور

2021/04/03 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى عن سنة 829 : ( شهر ربيع الآخر، أول السبت:وظائف أكابر المجرمين 1 ـ ( فيه توجه الأمير قصروه عائداً إلى طرابلس على نيابته بها .



)2 ـ ( وفي ثامنه: خلع على الأمير يشبك الساقي الأعرج، واستقر أمير سلاح بعد موت أينال النوروزي .



)3 ـ ( وفي خامس عشرينه: استقر كمال الدين محمد بن همام الدين محمد السيواسي الحنفي ......





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