هجرة متصاعدة لأطباء إحدى الدول تجاه العراق لغرض العمل

2021/04/03 | 16:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نقلت وسائل اعلام روسية عن مصدر عراقي مطلع، اليوم السبت، وجود هجرة للأطباء اللبنانيين إلى العراق للبحث عن فرص عمل هناك، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل لبنان.

ونقلت روسيا اليوم عن المصدر العراقي قوله إن “الأسابيع الأخيرة شهدت وصول عدد من الأطباء اللبنانيين إلى العراق للعمل هناك، بعد تردي الأوضاع في بلدهم”.

وأضاف، أن “بعض المستشفيات بجنوب وشمال العراق، شهدت قدوم عدد من الأطباء اللبنانيين للعمل فيها، وهناك معلومات عن نية العشرات للقدوم إلى العراق خلال الأيام المقبلة”.

ويوم أمس، وقع وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، ونظيره العراقي، حسن التميمي، اتفاقا يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية.

ومنذ انفجار مرفأ بيروت وتردي الأوضاع الاقتصادية هناك، أعلنت وسائل إعلام عن هجرة أطباء لبنانيين إلى الخليج وأوربا وأمريكا، لكن بعضهم بدأ يفكر بالهجرة إلى العراق.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة تترافق مع أزمة سياسية وصحية، خاصة بعد انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي

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