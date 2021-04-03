2021/04/03 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناهضو انقلاب ميانمار يطاردون "الخونة" بـ"العقاب الاجتماعي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناهضو انقلاب ميانمار يطاردون "الخونة" بـ"العقاب الاجتماعي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناهضو انقلاب ميانمار يطاردون "الخونة" بـ"العقاب الاجتماعي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).