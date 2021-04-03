عمليات بغداد تضبط كدساً كبيراً من العتاد والمواد المتفجرة جنوبي العاصمة (صور)

2021/04/03 | 16:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، العثور على كدس كبير للعتاد والمواد المتفجرة جنوبي العاصمة.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 نيسان 2021) إنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في التركيز على الجهد الاستخباري والقيام بعمليات استباقية، ووفق معلومات استخبارية دقيقة تابعها قسم استخبارات قيادتنا تم العثور على كدس من الاعتدة والمواد المتفجرة مخبأة تحت الأرض في أحد المناطق الزراعية جنوبي بغداد قاطع مسؤولية الفوج الثالث اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر".

وبحسب البيان "احتوى الكدس على :

صاعق عدد 8 حاوية

عتاد 23 ملم عدد8 حاوية

قاذفه RBG7 عدد 1

سبطانه PKC عدد 3

صاروخ قاذفة ضد الدروع عدد2

صاروخ قاذفة ضد الاشخاص عدد 6

مقاوم طائرات عيار 57 ملم عدد 5

هاون عيار 120 ملم عدد 1

قنبرة هاون عيار 82 ملم عدد 3

صواعق تفجير عدد 10".

وأكد البيان انه "تم رفع المواد بدون حادث".

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