2021/04/03 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تسجل 40 حالة وفاة و 5379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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