الإفادة الأولية للمتورطين بمحاولة اغتيال العميد زيد المكصوصي

2021/04/03 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، السبت، عن تفاصيل جديدة لمحاولة اغتيال معاون مدير الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية العميد الركن زيد المكصوصي.وقال الركابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه" أجرى اتصالا بالعميد الركن زيد المكصوصي لبيان حيثيثات الموقف" لافتا إلى أنه " ذكر بأن المعتدين ووفق المعلومات التي صرحوا بها قالوا إنهم لم يكونوا يقصدون المكصوصي بل شيخ عشيرة في المنطقة بسبب خلافات معه وتم القبض على إثنين من المعتدين وهم رهن التحقيق من قبل الجهات المختصة من أجل معرفة الأسباب التي ادت الى هذا الاعتداء".وأضاف الركابي، إن " كل عملية اغتيال تجري في العراق لها وضعها وأسبابها من ناحية أن تكون دوافعها مثلاً عشائرية أو ثأرية أو خصومات أو إرهاب والبعض الآخر مرتبط بالوضع السياسي" مشدداً على إن "الاغتيالات هي جرائم مدانة ولولا وجود أرض رخوة أمنياً لما حصل اغلبها ولا يمكن القول بان الاغتيالات ظاهرة مخطط لها في العراق بل محدودة قياسا بحجم البلاد بالإضافة إلى أنها تحصل في مناطق متباعدة والتحقيقات اثبتت بأن دوافعها مختلفة".وفي وقت سابق، أظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، السبت (3 نيسان 2021)، عجلة معاون مدير الاستخبارات العسكرية العميد الركن زيد المكصوصي، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، والتي أُصيب خلالها اثنان من أفراد حمايته.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بنجاة ضابط في وزارة الدفاع برتبة عميد، من محاولة اغتيال جنوبي العاصمة بغداد، وإصابة جنديين من حمايته.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين أطلقوا النار على عجلتين تابعتين لمعاون مدير الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، خلال الاستراحة في منطقة جسر ديالى جرف النداف جنوبي بغداد".وأشار إلى أن "الحادث أدى إلى إصابة جنديين اثنين، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد"، مشيراً إلى أن "استخبارات الشرطة الاتحادية، ألقت القبض على المتهمين وهم 3 أشخاص يعملون كسبة".

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