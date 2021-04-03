محاضرو السمـاوة ينصبون الخيام استعدادا للاعتصام امام مبنى مديريـة التربيـة

2021/04/03 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بدأ المحاضرون المحتجون امام مبنى مديرية التربية في السماوة ، نصب الخيام استعدادا للاعتصام المفتـوح بسبب تهميش مطالبهم في قانون الموازنة العامة 2021 .واغلق عشرات المتظاهرين المحتجين من المحاضرين مبنى مديرية التربية في السماوة بعد اقتحامـه بالكامل ، احتجاجا على اقرار الموازنة العامـة 2021 ، دون تضمين مستحقاتهم المالية وعدم تخصيص الدرجات الوظيفية لتعيينهم على الملاك الدائم ./انتهى5

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