تسجيل 14 حالة وفاة و 444 إصابة جديدة بفايروس كورونا في اقليم كردستان خلال 24 ساعة الماضية

2021/04/03 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان تسجيل 14 حالة وفاة و 444 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الإصابات سُجلت في ثلاث محافظات، منها 373 في دهوك و66 في أربيل وخمس إصابات في السليمانية.فيما لم تسجل حلبجة أي إصابة، مشيرة الى وفاة 14 شخصا بينهم ستة في أربيل وثلاثة في السليمانية وخمسة في دهوك.و واوضحت ان 347 مصاباً تماثلوا للشفاء، منهم 88 في أربيل و64 في السليمانية و184 في دهوك بالإضافة إلى 10 حالات شفاء في كرميان وواحدة في رابرين.وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كردستان إلى 124 ألفاً و132 إصابة، بضمنها 3702 وفاة منذ أن ظهر الوباء في الإقليم لأول مرة قبل نحو عام./إنتهى

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