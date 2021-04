التحالف الدولي: نحترم سيادة العراق وننسق مع الحكومة

2021/04/03 | 16:14 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التحالف الدولي لمكافحة داعش اليوم السبت أن قواته تتواجد في العراق بدعوة من الحكومة وبالتنسيق معها، مؤكد احترام سيادة البلاد بشكل قاطه.

كما شدد على أن عمل قوة المهام المشتركة متواصل بهدف القضاء على بقايا التنظيم.

The effects of @Coalition airstrikes & partner ground ops have left Daesh with no sanctuaries & crippled its ability to resurge.



Our fighter jets launched 2 coordinated airstrikes in Wadi al-Tharthar & Mutaibijah, eliminating 2 terrorists & destroying 4 hideouts.



#DefeatDaesh

— OIR Spokesman Col.



Wayne Marotto (@OIRSpox) April 3, 2021

داعش بلا ملاذات

إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقید واین ماروتو، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن الغارات الجوية والعمليات البرية المشتركة جعلت داعش بلا ملاذات وشلت قدرته على الحركة والظهور.

يذكر أنه على الرغم من هزيمة التنظيم الذي بسط سيطرته على أراض شاسعة على مدى سنوات في العراق وسوريا، إلا أن بقاياه لا تزال تنفذ عداا من العمليات الإرهابية في بعض المنطاق العراقية وفيالبادية السورية، بشكل متكرر.

وكانت مسألة خروج القوات الأجنبية، ومن ضمنها القوات الأميركية التي تشكل النسبة الأكبر من هذا التحالف، أثارت جدلاً في البلاد، بعد اقرار البلرمان العام الماضي قرارا يدعو لانسحابها، بالتنسيق مع الحكومة.

وعمدت الإدارة الأميركية السابق إلى خفض عدد جنودها في العراق، إلى حوالي 2500 خلال الأشهر الماضية.

