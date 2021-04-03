العراق.. نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية من محاولة اغتيال

2021/04/03 | 16:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية رسمية، اليوم السبت، بأن معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقية تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة بغداد....

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