الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني تشيد بدور رئيس الجمهورية

وخلال اللقاء، بحث المجتمعون مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية في اقليم كوردستان والعراق، وتم التأكيد على إن المصادقة على الموازنة خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وإنهاء الإستقطاع في رواتب موظفي الإقليم وإنعاش القطاع الإقتصادي، مشيدين بدور رئيس الجمهورية الوطني والحاسم في تقريب وجهات النظر المختلفة والمصادقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية وتثبيت حصة الكورد فيها.
وجدد المجتمعون التأكيد على إن الإلتزام بقانون الموازنة سيكون مبعثاً للإستقرار الإقتصادي وينهي المشاكل المالية التي تواجه المواطنين والموظفين منذ فترة طويلة.
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