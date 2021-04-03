الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني تشيد بدور رئيس الجمهورية

2021/04/03 | 16:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في منتجع (ميركة بان) في السليمانية، فيما تم التأكيد على ان الالتزام بقانون الموازنة سينهي المشاكل المالية التي تواجه مواطني وموظفي اقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، بحث المجتمعون مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية في اقليم كوردستان والعراق، وتم التأكيد على إن المصادقة على الموازنة خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وإنهاء الإستقطاع في رواتب موظفي الإقليم وإنعاش القطاع الإقتصادي، مشيدين بدور رئيس الجمهورية الوطني والحاسم في تقريب وجهات النظر المختلفة والمصادقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية وتثبيت حصة الكورد فيها.

وجدد المجتمعون التأكيد على إن الإلتزام بقانون الموازنة سيكون مبعثاً للإستقرار الإقتصادي وينهي المشاكل المالية التي تواجه المواطنين والموظفين منذ فترة طويلة.

PUKmedia

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