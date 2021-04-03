النزاهة النيابية: المحاصصة وظفت المناصب لخدمة الأحزاب.. تحركوا صوب الفاسدين!

2021/04/03 | 16:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، ان نظام المحاصصة جعل من المناصب وسيلة لاشباع رغبات الاحزاب، مؤكدة على ضرورة التحرك صوب المتورطين بالفساد.

وقالت عضو اللجنة هندرين دوسكي في تصريح لـ NRT عربية (3نيسان 2021) ان "توزيع المناصب العليا او الفنية حسب نظام المحاصصة تسبب بوضع اشخاص بغير اماكنهم واستغلال الصلاحيات المناطة بهم لصالح الجهات الحزبية التي ينتمون لها، ما تسبب بمشاكل كبيرة في البلاد".

وأكد دوسكي ان "مكافحة افة الفساد مسؤولية عدة جهات ولا تنحصر في البرلمان فقط، بل هناك اللجنة التي شكلها الكاظمي وايضا هيئة النزاهة فضلا عن الجهات المعنية الاخرى".

واشار الى وجود "لجنة داخل البرلمان معنية بملاحقة المتورطين بالفساد لكنها تواجه عرقلة من بعض الاحزاب السياسية".

ودعا النائب "السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والجهات المعنية الى القيام بدورها الدستوري لمعالجة المشاكل القائمة".

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