الكاظمي: العراق ماضٍ في بناء دولية بعيدًا عن سياسة المحاور

2021/04/03 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان العراق ماض في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين، وبعيدًا عن سياسة المحاور والتصعيد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي تلقى، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”، مبينا انه “جرى خلال الإتصال بحث أطر العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفي المجالات الاخرى وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والفرنسي”.

واضاف البيان، “كما جرى بحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التهدئة والاستقرار، فضلًا عن التطرق الى القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وبين الكاظمي أن “العراق ماض في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين، وبعيدًا عن سياسة المحاور والتصعيد”.

من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي “بمواقف العراق في هذا المجال وجهود الكاظمي، التي تصب في صالح تعزيز الأمن والإستقرار الدوليين”، مؤكدًا “دعم بلاده للعراق والرغبة في توسيع التعاون وبالاخص اقتصاديا ورغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق بمختلف القطاعات”.

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