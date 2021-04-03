الحداد: الموازنة دخلت مساراً جديداً يسبق مصادقة رئاسة الجمهورية

2021/04/03 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، السبت، إحالة مشروع موازنة 2021 إلى الدائرة المختصة، فيما رجح المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية خلال الأسبوع الحالي.

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وقال الحداد في تصريح صحفي تابعه "ناس"، (3 نيسان 2021)، إنه "بعد أن صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام2021، تم تحويل مشروع القانون إلى الدائرة المختصة للمراجعة والتدقيق".

وأضاف، أنه "بعد إقرار الموازنة، ستدقق دائرة الشؤون النيابية بمواد القانون ومطابقة نصوصها بالصيغة النهائية قبل إرسالها إلى رئاسة الجمهورية".

ورجّح "إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع للمصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ بعد اصدار تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية".

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