موقف وبائي جديد للعراق: تراجع واضح في عدد الإصابات ولكنه “غير موثوق به” لهذا السبب

2021/04/03 | 16:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت، ولليوم الرابع على التوالي، تراجعا ملحوظًا في عدد اصابات كورونا، ولكن التراجع المسجل اليوم “غير موثوق” به، حيث يرجح انه جاء بفعل تراجع عدد الفحوصات، وهو ما يناقض التراجع المسجل خلال الايام الثلاثة الماضية.

واظهر الموقف الوبائي المعلن اليوم السبت 3 نيسان، تسجيل 5379 اصابة فقط مقابل 6017 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة وهو ارتفاع واضح في عدد الوفيات.

وجاء عدد الفحوصات بـ36 الف و226 فحص فقط، مايرجح ان تراجع الاصابات المسجل جاء بفعل تراجع عدد الفحوصات.

تطور “خفي” في الموقف الوبائي للعراق لايشابه التذبذب المعتاد..



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