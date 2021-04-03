2021/04/03 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا في العراق.. ارتفاع في أعداد الوفيات وتسجيل اكثر من 5 آلاف إصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/03 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق.. ارتفاع في أعداد الوفيات وتسجيل اكثر من 5 آلاف إصابة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العراق.. ارتفاع في أعداد الوفيات وتسجيل اكثر من 5 آلاف إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).