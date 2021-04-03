وزير الخارجية السويسري يصل بغداد

2021/04/03 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

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وصل وزير الخارجية السويسروي إلى بغداد في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف إن "وزير الخارجيّة السويسري إجنازيو كاسيس وصل مطار بغداد الدوليّ قبل قليل".

وذكر بيان للوزارة أمس إن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيعقد مع نظيره السويسري مؤتمراً صحفياً اليوم لتوضيح هدف الزيارة وأخر التطورات بشأن العلاقات الثنائية".

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