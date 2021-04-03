التحالف الاميركي الذي يدرب

2021/04/03 | 16:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التحالف الاميركي السبت، انه "يحترم السيادة العراقية"، زاعما أن مهمته هي هزيمة داعش....

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