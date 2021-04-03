2021/04/03 | 16:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/03 | 16:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).