2021/04/03 | 16:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يحدد موعداً محتملاً لإرسال قانون الموازنة لرئاسة الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/03 | 16:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يحدد موعداً محتملاً لإرسال قانون الموازنة لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يحدد موعداً محتملاً لإرسال قانون الموازنة لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).