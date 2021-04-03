"ماكرون" يبحث مع "الكاظمي" توسيع استثمارات الشركات الفرنسية بالعراق

2021/04/03 | 16:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفي المجالات الأخرى.كما جرى بحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز …

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