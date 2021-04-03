2021/04/03 | 16:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثار بركان Fagradalsfjall في آيسلندا، عقب عشرات الزلزال، خلال الاسبوعين المنصرمين، وكما توقع العلماء والمختصون.

ثوران البركان جاء في 19 مارس، ومازال مستمرا، فيما يواصل السياح زيارة منطقة البركان لمشاهدة منظره العجيب.

عدسة PUKmedia كانت هناك وعادت اليكم بهذه الصور والفيديو:

لمشاهدة الفيديو برابط مساعد انقر هنـــــــا

PUKmedia خاص

‌

مصدر الفيديو: hXQXdE_cAW4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (PUKmedia يوثق ثوران بركان آيسلندا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (PUKmedia يوثق ثوران بركان آيسلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).