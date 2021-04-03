رغم نفي العمليات المشتركة.. العمال الكوردستاني ينتشر في سنجار (فيديو)

2021/04/03 | 17:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مصادر مطلعة، السبت، استمرار عرقلة حزب العمال الكوردستاني ومؤيديه اتفاقية بغداد واربيل التي تنص على ادارة مشتركة في قضاء سنجار شمال غرب مدينة الموصل.

واوضحت المصادر لـNRT اليوم، (3 نيسان 2021)، ان "العمال لازال يسيطر على اجزاء من البلدة وينتشر فيها بشكل ملفت، حيث ان العديد من المناطق في سنجار لاتزال عصية على الجيش العراقي بسبب عدم انسحاب اليبشه ومؤيديها من تلك الاحياء والمناطق".

ولفتت، إلى ان "المهلة التي وضعها الجيش العراقي لانسحاب العمال ومؤيديه من سنجار انتهت دون اي انسحاب عسكري يذكر لتلك المجاميع".

وتابعت المصادر، ان "الاتفاقية التي ابرمت مؤخرا بين بغداد واربيل التي تنص على ادارة مشتركة لن تطبق دون انسحاب المجاميع التابعة للعمال واختفاء المظاهر المسلحة من سنجار لكي تطبق الاتفاقية".

وفي أمس الجمعة، أكدت قيادة العمليات المشتركة، ان الجيش العراقي هو من يدير الملف الأمني في قضاء سنجار، بعد أن فرض كامل سيطرته على القضاء بالتعاون مع قوات الشرطة المحلية، نافية وجود أي مظهر من المظاهر المسلحة داخل القضاء.

في وقت سابق، طالب مجلس وجهاء ومثقفي سنجار، حكومتي بغداد وأربيل بإخراج جميع الفصائل المسلحة من القضاء وإعادة السكان والمهجرين إلى مدينتهم.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمته بغداد وأربيل تشرين الأول الأول الماضي، بإخراج جميع الفصائل المسلحة المتواجدة في المدينة وضواحيها، وعلى رأسها العمال الكردستاني، والجماعات التابعة إلى الحشد الشعبي وحصر الملف الأمني بيد الجيش العراقي تمهيدا لإعادة السكان إليها، كما يدعو إلى البدء بتطبيق برنامج لإعادة الوضع إلى ما قبل اجتياح داعش لسنجار في 2014.

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