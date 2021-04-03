نفط ميسان يهزم الكرخ في عقر داره بممتاز الكرة

2021/04/03 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خطف فريق نفط ميسان، فوزاً قاتلاً بتغلبه على الكرخ بهدف نظيف في اطار مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين من المسابقة.

وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع اللاعب علي قاسم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز اصبح رصيد نفط ميسان 36 نقطة في المركز السابعـ فيما توقف رصيد الكرخ عند المقطة 30 في المركز الحادي عشر.

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