وزير الخارجيّة السويسري يصل بغداد

2021/04/03 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل، اليوم السبت، وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، إلى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان صحفي، إن “وزير الخارجيّة السويسري إجنازيو كاسيس وصل مطار بغداد الدوليّ”.

وأضاف البيان، أن “الوزير السويسري سيتوجه إلى مبنى وزارة الخارجية للقاء فؤاد حسين”.

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